احم حيوانك الأليف .. أعراض ضربة الشمس في الكلاب

يمكن أن تتراوح درجة حرارة جسم الكلب الطبيعية بين 100.5 و 102.5 درجة فهرنهايت يصابون بضربة شمس إذا ارتفعت درجة حرارة أجسامهم لدرجة أنهم لا يستطيعون تنظيمها بعد الآن ، وهي حوالي 105 درجة فهرنهايت أو أعلى.

كشف موقع هيلثي عن سببان لضربة الشمس في الكلاب ، وهما:

الحرارة الجهدية بسبب النشاط البدني الشاق ، أو

الحرارة البيئية الناتجة عن التعرض للظروف الحارة والرطبة

تمامًا كما هو الحال عند البشر، تشكل ضربة الشمس تهديدًا لحياة الكلاب لأنها قد تسبب تلفًا واسعًا للأعضاء ضع في اعتبارك أن الكلاب السميكة وذات الوزن الزائد معرضة بشكل أكبر للإصابة بضربة الشمس.

فيما يلي أعراض الإصابة بضربة الشمس التي يجب على أصحاب الكلاب الانتباه لها ومتى يجب زيارة الطبيب البيطري على الفور بحسب ما نشره موقع هيلثي :

أعراض ضربة الشمس في الكلاب



اللهاث أمر طبيعي لأنها الطريقة الرئيسية التي تنظم بها الكلاب درجة حرارة الجسم. ولكن يجب أن تشك في ضربة الشمس إذا كان اللهاث:

يبدو أكثر حدة من المعتاد ، مع أنفاس أثقل ومجهدة

يرتبط بالخروج في الشمس لفترات طويلة

يحدث بعد نشاط بدني مكثف أو شاق للغاية

يحدث أثناء تواجدهم في بيئة شديدة الحرارة ، مثل داخل السيارة

بصرف النظر عن الالتهاب الشديد ، احترس من العلامات المبكرة الأخرى لضربة الشمس ، مثل:سيلان اللعاب المفرط

احمرار اللثة واللسان

جلد ساخن عند لمسه