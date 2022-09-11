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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جماهير الاهلى تدعم مارسيل كولر المدرب الجديد للفريق .. شاهد

مارسيل كولر
مارسيل كولر

دخل مارسيل كولر ، مدرب النادى الاهلى الجديد قلوب جماهير القلعة الحمراء ، بعد تعاقد الفريق معه و بدون ان يخوض اى مبارة . 

 

ودشن جمهور النادى الاهلى هاشتاج “ كولر جمهور الاهلي معاك ” لدعمه ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا عبر تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 

 

و أشاد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق باختيار السويسري مارسيل كولر لتدريب القلعة الحمراء خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي رحل عن الفريق بالتراضي .

وقال همام في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " مارسيل كولر حقق نجاحات عديدة في تجاربه التدريبية السابقة قبل الأهلي، وحقق الدوري السويسري مرتين مع جراسهوبرز و سانت جالين ، بالإضافة إلى كأس سويسرا مع بازل ، كما نجح على الصعيد الدولي مع منتخب النمسا في 2016 ، ولذلك فأرى أن مسيرة كولر التدريبية ناجحة بشكل كبير و جمعت بين العمل بالأندية والمنتخبات، وهو ما سيفيد النادي الأهلي بشكل كبير ، كما أنه يذكرني بالبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للقلعة الحمراء".

 

 

 

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