جماهير الاهلى تدعم مارسيل كولر المدرب الجديد للفريق .. شاهد

دخل مارسيل كولر ، مدرب النادى الاهلى الجديد قلوب جماهير القلعة الحمراء ، بعد تعاقد الفريق معه و بدون ان يخوض اى مبارة .

ودشن جمهور النادى الاهلى هاشتاج “ كولر جمهور الاهلي معاك ” لدعمه ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا عبر تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

و أشاد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق باختيار السويسري مارسيل كولر لتدريب القلعة الحمراء خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي رحل عن الفريق بالتراضي .

وقال همام في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " مارسيل كولر حقق نجاحات عديدة في تجاربه التدريبية السابقة قبل الأهلي، وحقق الدوري السويسري مرتين مع جراسهوبرز و سانت جالين ، بالإضافة إلى كأس سويسرا مع بازل ، كما نجح على الصعيد الدولي مع منتخب النمسا في 2016 ، ولذلك فأرى أن مسيرة كولر التدريبية ناجحة بشكل كبير و جمعت بين العمل بالأندية والمنتخبات، وهو ما سيفيد النادي الأهلي بشكل كبير ، كما أنه يذكرني بالبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للقلعة الحمراء".