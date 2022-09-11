تحديث جديد في إنستجرام تستطيع من خلاله عمل share ..اعرف التفاصيل

يختبر تطبيق مشاركة الصور العالمي إنستجرام Instagram ميزات إعادة النشر ، وهو شيء لم يكن متاحًا أبدًا في التطبيق ولكنه ميزة رئيسية على فيسبوك و تويتر.

وفقا لموقع Engadget التقني، قال متحدث باسم Meta "نحن نستكشف القدرة على إعادة مشاركة المنشورات في ال feeds- بنفس الطريقة التي يمكنك بها إعادة المشاركة أو repost في ميزة القصص، وبذلك سيُنسب الفضل إلى صانعي المحتوى الأصليين في عملهم".

وأضاف "نحن نخطط لاختبار هذا قريبًا مع عدد قليل من الأشخاص".



تعتبر الطريقة الأكثر شيوعًا لإعادة نشر المنشورات أو مشاركتها هي إضافتها إلى القصص التي تنتهي صلاحيتها في حوالي 24 ساعة، وستعمل ميزة “Repost” الجديدة عن طريق إرسال منشور مُعاد نشره إلى ال feed للمُتابعين بدلاً من القصص.

كيف ستعمل الميزة الجديدة في إنستجرام

ستفعل ميزة “ إعادة النشر ” الجديدة هذه هو مشاركة المنشور على ال feeds و Reels حتى يتمكن متابعيك من رؤيتها أثناء التمرير. ومع ذلك، سيحصل المالك الأصلي للمنشور على رصيد المنشور.

وعلى الرغم من أن تويتر و تيك توك لديهما بالفعل ميزة “ إعادة النشر ” الخاصة بهما، يبدو أن إنستجرام قد تأخر في ذلك، وتعتبر الطريقة الوحيدة حاليًا لمشاركة المنشورات على إنستجرام هي نشرها في القصة ، و هذه الطريقة ليست فعالة مثل تلك التي يستخدمها تويتر و تيك توك حيث تختفي قصص إنستجرام بعد 24 ساعة.

إنستجرام يختبر ميزات أخرى

كما يعمل إنستجرام على اختبار ميزات أخرى حاليا، حيث أعلنت شركة إنستجرام Instagram، هذا الأسبوع أنها تختبر القدرة على تمييز المنشورات على لوحة الاستكشاف باعتبارها "غير مهتم"، حيث تعتزم شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إنستجرام، تغيير خوارزمية توصياته، مما سيسمح للمستخدمين بتحديد نوع المنشورات التي يرغبون في رؤية المزيد منها.

حيث قالت شركة "ميتا" المالكة لموقع إنستجرام في منشور بمدونتها، إنها تختبر زرا جديدا يدعي "غير مهتم"، والذي يساعد المستخدمين على تخصيص نوع المحتوى الذي يريدون رؤيته في موجز الأخبار أو feeds، مما سيوفر لهم تجربة استخدام أفضل أثناء تصفح التطبيق.