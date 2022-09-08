ملخص مؤتمر آبل Apple ٢٠٢٢

مفاجآت بالجملة في حفل إطلاق آيفون ١٤

مميزات هاتف iPhone 14

سعر ومواصفات هاتفي iPhone 14 Proو pro max



آبل تقدم هاتف iPhone 14 Plus بشاشة أكبر

ودعم للاتصال بالاقمار الصناعية لأول مرة في هواتف آيفون

كان العالم اليوم والمهتمين بالتكنولوجيا على وجه التحديد على موعد مع مؤتمر شركة Apple آبل المنتظر، شهد الحدث كشف الستار عن أحدث هواتف الشركة iPhone 14 كما شهد إطلاق عدة منتجات أخرى منها ساعة Apple watch series 8 وساعة Apple watch Ultra الجديدة كليا.



ملخص مؤتمر آبل Apple ٢٠٢٢



1- Apple Watch Series 8



جاءت ساعة آبل الجديدة Series 8 بمميزات عديدة تميزها عن الإصدار السابق Series 7، لتكون الساعة متاحة في الأسواق 16 سيبتمبر الجاري بسعر يتراوح من 399 إلى 499 دولار أمريكي. ومن تلك المميزات:



• وجود مستشعر حراري جديد يهتم بصحة المرأة.

• إمكانية التعرف على الحوادث وطلب المساعدة.

• بطارية قوية تصل إلى 36 ساعة في الشحنة الواحدة.

• شاشة بقياس 41 و 45 ملليمتر.

2- Apple Watch SE



ساعة آبل الرخيصة نسبيا، أعلنت عنها الشركة بسعر 249 دولار وستكون متاحة في الأسواق في 16 سبتمبر القادم.



تحتفظ الساعة بجميع الميزات الرئيسية الموجودة في ال Series 8 مثل شاشة من نوع Retina OLED ، ومستشعر لقياس معدل ضربات القلب بشكل بصري ، واكتشاف السقوط ، ومستشعر SOS للطوارئ والحوادث ، ومقاومة الماء حتى 50 مترًا. مما يجعلها خيرا مميزا لمن يبحث عن بديل أرخص لل Series 8.

3- Apple Watch Ultra



أعلنت آبل عن مفاجئتها، ساعة Ultra الجديدة كليا والمصممة خصيصا لتحمل الظروف الطبيعية القصوى و الأنشطة الرياضية الخطيرة من خلال تحملها لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة من خلال جسم الساعة المصنوع من التيتانيوم وز ال Action Button الذي يمكن تخصيصة للقيام بالعديد من المهام. كما تأتي الساعة بميزات اخرى منها:



- بطارية قوية تعمل لمدة 36 ساعة متواصلة في الشحنة الواحدة.

- تطوير ال GPS ليكون الاكثر دقة بين منافستها.

- تزويدها بتطبيق Ocianic+ لمحبي رياضة الغطس.

- شاشة كبيرة غاية في السطوع ومزودة ببوصلة.

تطرح الساعة في الاسواق يوم 23 سيبتمبر 2022 بسعر 799 دولار أمريكي.



4-AirPods Pro 2



اهتمت شركة آبل اهتمام كبير بتطوير السماعات اللاسلكية AirPods Pro عن الإصدار السابق حيث يأتي هذا الإصدار ب:



- معالج H2 والذي يعمل على عزل الضوضاء مرتين افضل من الاصدار السابق.

- خاصية Spatial Audio التي تخصص لك تجربة سماع فريدة من خلال التعرف على أبعاد الوجه والاذن

- خاصية transparency mood والتي تعمل على التكيف مع الضوضاء المحيطة بك بمعدل 48000 مرة في الثانية الواحدة لتتعامل بشكل مستمر مع اي ضوضاء غير مرغوب فيها.

- بطارية قوية تصل إلى 6 ساعات في المرة الواحدة.



وتأتي السماعة بسعر249 دولار وستكون متاحة في الاسواق في 23 سيبتمبر 2022، كما يمكنك القيام بحجز مسبق لها بداية من 9 سبتمبر 2022.

مفاجآت بالجملة في حفل إطلاق آيفون ١٤



5- مميزات هاتف iPhone 14



يأتي جهاز Iphone 14 بشاشة Super Retina XDR OLED، بقياس 6.1 بوصة. كما يأتي الهاتف بمعالج Apple A15 Bionic، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، و 4 جيجا رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. كما يدعم الهاتف خاصية الاتصال بالأقمار الصناعية.



من المقرر إصدار الهاتف في الاسواق ب 5 ألوان جديدة الأبيض والأسود والأرجواني والأحمر والأخضر، مقابل سعر يبدأ من 799 دولار.



6- سعر ومواصفات هاتفي iPhone 14 Pro , pro max:



بشاشة 6.1 بوصة لل iPhone 14 Pro و 6.7 بوصة لل iPhone 14 pro max، أعلنت شركة آبل عن هاتفيها الاكبر حجما.



ولمحبي التصوير يتمتع iPhone 14 Pro و 14 Pro Max بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f / 1.78، متصلة بكاميرا جديدة فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، توفر صورًا أكثر وضوحًا بمزيد من التفاصيل وتحسن لقطات الماكرو، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر TOF 3D LiDAR لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.



كما يأتي الهاتف بمعالج آبل الاحدث Apple A16 Bionic و رام 6 جيجابايت. بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.



يبلغ سعر iPhone 14 pro max، حوالى 1099 دولار و 999 دولار لل iPhone14 Pro، ويبدأ الحجز المسبق للهاتف في 9 سبتمبر الجاري على أن تبد المبيعات الرسمية في 16 سبتمبر.



7- هاتف iPhone 14 Plus



يأتي هاتف iPhone 14 Plus بديلا لسلسلة أبل من هواتف ال mini حيث تخلت آبل عن هواتفها الصغير ليأتي ذلك الهاتف بمميزات منها:



- شاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع Super Retina OLED.

- معالج Apple A15 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر

- ذاكرة وصول عشوائية 4 جيجابايت رام

- ذاكرة داخلية تصل إلى 512 جيجا بايت

- سعر 899 دولار

وسيتوفر الهاتف للحجز المسبق في 9 سبتمبر الجاري.