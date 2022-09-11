وزيرة الهجرة تبحث مع النائب عماد خليل التعاون والتنسيق مع أعضاء البرلمان

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث التعاون والتنسيق مع أعضاء البرلمان بشأن ملفات عمل الوزارة.

استهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب بالنائب عماد خليل، مثمنة جهد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتعاون في ملفات التأهيل السياسي للشباب المصري، مشيرة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب جيل جديد من نسيج المجتمع المصري يدرك مسؤولياته تجاه وطنه، وقضايا الوطن، وحماية أمنه القومي كأولوية في مواجهة التحديات التي يتعرض لها.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى ثقة القيادة السياسية في الشباب وتعزيز مشاركتهم في كافة مناحي الحياة السياسية بل والجهاز الحكومي نهج جديد تتبعه الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة التي نعيشها، فنحن نملك جيل جديد يستحق ممارسات جديدة تبني ولا تفرق.

وثمنت الوزيرة جهد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فتح قنوات اتصال مباشرة مع الدولة ومؤسساتها، لجعل أصوات الشباب مسموعة وحاضرة في صنع القرار السياسي، مؤكدة أن التنسيقية نموذج للعمل على تحقيق التكامل بين شباب الأحزاب والسياسيين، وترسيخ تجربة جديدة في ممارسة العمل العام بهدف التكاتف خلف مشروع وطني جامع من شأنه إرساء دعائم الدولة المصرية وإعلاء مصالح المجتمع.

ومن جانبه أكد النائب عماد خليل استمرار التعاون في ملف شباب المصريين الدارسين بالخارج، ومركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، فضلًا عن ربط المصريين بالخارج والبرامج والمبادرات المختلفة التي تهدف لزيادة الولاء والانتماء.

كما أكد عضو مجلس النواب تعزيز التعاون مع وزارة الهجرة في كافة البرامج التي من شأنها دعم الشباب المصري، وكذلك دعم كل ملفات الوزارة والتي نجحت في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.