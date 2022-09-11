نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 3119 لسنة ٢٠٢٢ بإخراج مساحة فـدان و ۱۲ قيراطـا بناحية الأشمونین - مرکز ملوی - محافظة المنيا من عـداد الأراضي الأثرية
كما نشرت الجريدة قرار رقم ٣٢٠٦ لسنة ٢٠٢٢ بالموافقـة علـى تحويـل الفـصول الدراسية بمحافظة الفيوم التابعة لكلية الدراسـات الإسـلامية والعربية بنات - القاهرة - جامعة الأزهر إلى كلية مستقلة باسم كلية البنات الأزهرية بمحافظة الفيوم - جامعة الأزهر.
كما نشرت الحريدة قرار مجلس الوزراء رقم 64 لسنة ٢٠٢٢ وذلك بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشـأن الثورة الزراعية المعدل بالقانون رقم 15 لسنة ٢٠٢٢ ؛ وعلـى قـرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2002 محركات القواعـد والضوابط المنظمة لتتبع النظام الحصري جزء من أراضي الثورة الزراعية المستولى عليها .
وإسقاط المديريات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والفاق لحكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (١٠ مكررا) من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ؛ وبناء على طلب محافظ الجيزة ؛ العامة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـرر
(المادة الأولى)
وتحدد قطع الأراضي الموضعية في مساحاتها وحدودها وأبعادهـا وإحداثياتها لصالح محافظة الجيزة ، لاستخدامها في الأغراض الأقفال الزهور والرسائل الواردة محافظة الجيزة ، لاستخدامها في الأغراض المبينة بالجدول ، على أن يكون قرین مسلسل (1) إلى مسلسل (۲۷) من ذلك الجدول ، وبإيجار اسمیاره مقد جنيها كورين للمتر المربع بالنسبة للأقراص من مسلسل (٢٨) إلى مسلسل (۳۸) منه.
الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء.. تعرف عليها
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 3119 لسنة ٢٠٢٢ بإخراج مساحة فـدان و ۱۲ قيراطـا بناحية الأشمونین - مرکز ملوی - محافظة المنيا من عـداد الأراضي الأثرية