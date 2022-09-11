الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء.. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 3119 لسنة ٢٠٢٢ بإخراج مساحة فـدان و ۱۲ قيراطـا بناحية الأشمونین - مرکز ملوی - محافظة المنيا من عـداد الأراضي الأثرية



كما نشرت الجريدة قرار رقم ٣٢٠٦ لسنة ٢٠٢٢ بالموافقـة علـى تحويـل الفـصول الدراسية بمحافظة الفيوم التابعة لكلية الدراسـات الإسـلامية والعربية بنات - القاهرة - جامعة الأزهر إلى كلية مستقلة باسم كلية البنات الأزهرية بمحافظة الفيوم - جامعة الأزهر.



كما نشرت الحريدة قرار مجلس الوزراء رقم 64 لسنة ٢٠٢٢ وذلك بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشـأن الثورة الزراعية المعدل بالقانون رقم 15 لسنة ٢٠٢٢ ؛ وعلـى قـرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2002 محركات القواعـد والضوابط المنظمة لتتبع النظام الحصري جزء من أراضي الثورة الزراعية المستولى عليها .



وإسقاط المديريات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والفاق لحكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (١٠ مكررا) من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ؛ وبناء على طلب محافظ الجيزة ؛ العامة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـرر

(المادة الأولى)

وتحدد قطع الأراضي الموضعية في مساحاتها وحدودها وأبعادهـا وإحداثياتها لصالح محافظة الجيزة ، لاستخدامها في الأغراض الأقفال الزهور والرسائل الواردة محافظة الجيزة ، لاستخدامها في الأغراض المبينة بالجدول ، على أن يكون قرین مسلسل (1) إلى مسلسل (۲۷) من ذلك الجدول ، وبإيجار اسمیاره مقد جنيها كورين للمتر المربع بالنسبة للأقراص من مسلسل (٢٨) إلى مسلسل (۳۸) منه.