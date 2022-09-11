عضو تنسيقية الأحزاب: السياسة تمنح الشباب رؤية مختلفة في الواقع المحيط حوله

قال محمد الصعيدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، إن النماذج الناجحة هي التي تحول سقطاتها إلى تجارب، وهو ما يعرف بالعقلية الإيجابية، موضحا أنه لابد أن يتحدى الشباب بنظرة أشمل وأوسع للأمور.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، خلال استضافته في برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية" ، أن السقطات التي يقع فيها الشباب، خلال فترة أحلامهم ، تغذيهم بالتجارب ، والوصول لمسافة أكبر عن التي قبلها ، مشيرا إلى أنه درس طيران قبل ثورة يناير ، وفي الفترة التي تراجعت فيها السياحة استطاع الاتجاه للسياسية وبناء المجتمع ، والتفاعل مع المجتمع.

وتابع ، أن السياسة تمنح رؤية مختلفة للشباب في الاطلاع على الواقع المحيط حوله ، وكيفية اجراء التحسينات فيه ، لافتا إلى أن التخطيط اليومي من أهم عوامل النجاح .

وأردف ، أنه لابد من أن يكون تحركات الشخص تخدم أهدافه البعيدة ، وليس من الضروري أن يكون الهدف محدد ، ولكن لابد من نوع من المرونة.

وأكمل ، أن استمرارية السعي ليس اختيار ، وتحتاج لمراجعة الذات ، من خلال الحكمة في تحديد الأخطاء ، دون تعذيب الذات عليها .