بدون المحترفين والزمالك وفيوتشر.. انطلاق معسكر المنتخب تحت قيادة فيتوريا| غدا

ينطلق غدًا الثلاثاء، المعسكر الأول لمنتخب مصر تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

ويشارك في المعسكر الذي يُقام باستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، 24 لاعبًا محليًا يمثلون القائمة الأولية للمنتخب المصري، التي لم تضم اللاعبين المحترفين لاستمرار منافسات الدوريات التي ينشطون بها، ولاعبي فريقي الزمالك وفيوتشر لانشغالهم بالمشاركة القارية.

وتضم القائمة الأولية للمنتخب المصري، محمد الشناوي، أحمد الشناوي ومحمد صبحي في حراسة المرمى، عمر جابر، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، باهر المحمدي، علي جبر، أيمن أشرف ومحمد حمدي في خط الدفاع.

وفي خط الوسط تضم القائمة حمدي فتحي، نبيل عماد، محمد إبراهيم، محمود حمادة ومروان عطية، بينما تضم في خط الهجوم إسلام عيسى، عبد الرحمن مجدي، شادي حسين، أحمد عادل، أحمد مدبولي، مروان حمدي، ناصر منسي وأحمد شريف.