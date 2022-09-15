فرج عامر : الأهلي يضم فيليب هداف الدوري السويسري رسميا

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن الصفقة الهجومية الجديدة التي تمكن النادي الأهلي من حسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب فرج عامر عبر صفحته على الفيس بوك "رسميا الأهلي يضم احد اهم هدافي الدوري السويسري فيليب".

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن عرض فيليب ستولكوفيتش لاعب فريق سيون السويسري على النادي الأهلي، للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستعد الأهلي لانطلاق الموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري أ‏و الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.‏