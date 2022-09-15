ليهم 2 مليون إلا ربع عند أخوه.. التفاصيل الكاملة لخطف عامل في الأقصر

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بغياب شقيقه، عامل، مقيم بذات الناحية، عن مسكنه وتلقيه عدة اتصالات هاتفية من 3 أشخاص "محددين" تضمن قيامهم باحتجاز شقيقه المتغيب لوجود خلافات مالية بينهم وبين أحد أشقائه.

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وأجرت الأجهزة الأمنية في الأقصر التحريات اللازمة، وتبين أن مرتكبى الواقعة 4 أشخاص، حيث قاموا باستدراج المتغيب إلى مسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان واحتجازه.

خطف شخص

تفاصيل خطف شخص في الأقصر

وكشفت التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية في الأقصر وجود خلافات مالية بينهم وبين شقيقه (تاجر مواد غذائية) لتحصله منهم على مبالغ مالية بلغت مليونا و700 ألف جنيه للاتجار بالمواد الغذائية.

كما شرحت تحريات أجهزة أمن الأقصر أنهم قاموا بالتواصل هاتفياً مع أهلية المجنى عليه وتهديدهم لإجبارهم على سداد المبلغ المستحق على شقيقه نظير إطلاق سراحه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بملاحقة الأجهزة الأمنية لهم وتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه بدائرة مركز دراو بأسوان، وتم تتبعهم وضبطهم.

وبمواجهتهم أمام فرق مباحث الأقصر اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.