الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة تحتفل بمرور 70 عاما على إنشائها

احتفلت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK) بالقاهرة بمرور سبعين عاما على إنشائها.

ويشارك فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، مساء اليوم، الخميس، في الاحتفالات التي تقام بمناسبة مرور ٧٠ عاما على إنشاء الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وذلك في ساحة "المتحف المصري للحضارة القومية"، وبالإضافة إلى إلقاء نظرة احتفالية على تاريخ الغرفة، فإنه سوف تتاح فرصة لتكوين علاقات عمل جديدة.

علق السفير هارتمان على هذا الحدث قائلا: “إنه لمن فرط سعادتي أن أشهد احتفال الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بمرور سبعين عاما على تأسيسها. من المعلوم أن خلف جميع الأرقام الاقتصادية يقف في نهاية المطاف أناس يفكرون خارج الصندوق وينخرطون في بناء الجسور”.

وأضاف: "الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة هي بمثابة الركيزة التي لا يمكن الاستغناء عنها في تكوين العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال والشركات في ألمانيا والعالم العربي، فالعديد من قصص النجاح الألمانية المصرية انطلقت من هنا، وأنا على قناعة بأننا سوف نرى مستقبلا مزيدا من قصص النجاح تلك".

وتابع: “تأسست الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في القاهرة عام ١٩٥١ كأول غرفة تجارية ألمانية خارج ألمانيا في العالم العربي، وتضطلع اليوم بدور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية الألمانية المصرية بفضل جهود أعضائها البالغ عددهم اليوم أكثر من ٢٥٠٠ عضوا، وهي ليست مجرد ملتقى لتكوين العلاقات وتقديم الاستشارات للشركات الألمانية التي تسعى إلى تكون علاقات اقتصادية مع العالم العربي، ولكنها كذلك جزء من شبكة عالمية من غرف التجارة والصناعة الخارجية الألمانية المنتشرة حول العالم”.

وأوضح أنها بصفتها مؤسسات لتشجيع الاقتصاد الألماني الخارجي، فإنها تحظى بدعم الوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة.