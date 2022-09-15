عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة تحتفل بمرور 70 عاما على إنشائها

فرانك هارتمان سفير
فرانك هارتمان سفير ألمانيا

احتفلت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK) بالقاهرة بمرور سبعين عاما على إنشائها.

ويشارك فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، مساء اليوم، الخميس، في الاحتفالات التي تقام بمناسبة مرور ٧٠ عاما على إنشاء الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وذلك في ساحة "المتحف المصري للحضارة القومية"، وبالإضافة إلى إلقاء نظرة احتفالية على تاريخ الغرفة، فإنه سوف تتاح فرصة لتكوين علاقات عمل جديدة.

 

ألمانيا تخاف من بوتين.. أوكرانيا تواصل توجيه الإهانات لـ برلين

كوليبا يعرب عن أسفه من موقف ألمانيا عدم إرسالها أسلحة هجومية لأوكرانيا

 

علق السفير هارتمان على هذا الحدث قائلا: “إنه لمن فرط سعادتي أن أشهد احتفال الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بمرور سبعين عاما على تأسيسها. من المعلوم أن خلف جميع الأرقام الاقتصادية يقف في نهاية المطاف أناس يفكرون خارج الصندوق وينخرطون في بناء الجسور”. 

وأضاف: "الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة هي بمثابة الركيزة التي لا يمكن الاستغناء عنها في تكوين العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال والشركات في ألمانيا والعالم العربي، فالعديد من قصص النجاح الألمانية المصرية انطلقت من هنا، وأنا على قناعة بأننا سوف نرى مستقبلا مزيدا من قصص النجاح تلك".

وتابع: “تأسست الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في القاهرة عام ١٩٥١ كأول غرفة تجارية ألمانية خارج ألمانيا في العالم العربي، وتضطلع اليوم بدور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية الألمانية المصرية بفضل جهود أعضائها البالغ عددهم اليوم أكثر من ٢٥٠٠ عضوا، وهي ليست مجرد ملتقى لتكوين العلاقات وتقديم الاستشارات للشركات الألمانية التي تسعى إلى تكون علاقات اقتصادية مع العالم العربي، ولكنها كذلك جزء من شبكة عالمية من غرف التجارة والصناعة الخارجية الألمانية المنتشرة حول العالم”. 

وأوضح أنها بصفتها مؤسسات لتشجيع الاقتصاد الألماني الخارجي، فإنها تحظى بدعم الوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة.

المانيا سفير ألمانيا فرانك هارتمان الغرفة الألمانية السفير هارتمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في سعر صرف الدولار اليوم الخميس 15 سبتمبر

أنا سينجل ليه.. وصلة رقص مثيرة لـ منى فاروق على نحنوح |شاهد

النهاردة اليوم المنتظر 15 سبتمبر.. ماذا سيحدث في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم ؟

الاتفاق تم .. الأهلي يحسم رابع صفقاته الصيفية | تعرف عليها

انهيار تاريخي جديد في أسعار الذهب اليوم

لا يحتاج إلى السفر.. قرار عاجل من الخطيب بشأن بيرسي تاو.. فيديو

شادراك لوكومبي يكشف لصدى البلد حقيقة توقيعه لـ الزمالك

أسعار الذهب اليوم الخميس 15-9-2022.. فيديو

موضوعات متعلقة

مايكروسوفت مصر راعي رئيسي لمؤتمر لتغير المناخ 

بدعم من الاتحاد الأوروبي.. 187.4 مليون جنيه قرضا لشراء 250 سيارة صديقة للبيئة

بريتش إنترناشونال إنفستمنت تساهم في مكافحة تغير المناخ في مصر وتطمح لاستثمار ١٠٠ مليون دولار

بمشاركة أمريكا وتمويل 30 مليون دولار.. انطلاق المؤتمر الدولي السنوي الأول للمياه بالإسكندرية

السفارة الألمانية: مصر تحصد وسام جوته لعام 2022

شركات بريطانية توقع اتفاقيات مع مصر لتطوير الهيدروجين الأخضر

معا من أجل ظروف معيشية أفضل.. ألمانيا تدعم المبادرات المصرية

رامك مصر تحل أزمة الزحام بمصاعد سيارات ذكية

ترشيحاتنا

فاتني صلوات يوم كامل فكيف أقضيها ؟.. الإفتاء تجيب

الضرب في الميت حرام.. سقوط عصابة سرقة المقابر بالغربية

أوكرانيا تبدد أحلام روسيا والصين لبناء نظام عالمي جديد.. ما القصة؟

الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة تحتفل بمرور 70 عاما على إنشائها

ليهم 2 مليون إلا ربع عند أخوه.. التفاصيل الكاملة لخطف عامل في الأقصر

اعترف بخطئه.. مصدر يكشف تفاصيل تحويل صفقة الأهلي الجديدة إلى المحكمة التأديبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفلفل والزنجبيل.. حقيقة قدرة مزيج بين نوعين من التوابل في محاربة السرطان

إزاى تفطر بـ 3 جنيه.. طريقة عمل طعام سعره غالي فى المحلات

الخطوبة قلبت بميّت..القصة الكاملة لوفاة والد البلوجر ريهام محمد أثناء لايف على"فيسبوك"

الحق نفسك.. علامات تدل على الإصابة بجلطة دموية مميتة

فيديو

مغني المترو: أحمد حلمي هاتفني وسلوى عثمان تدعمني باستمرار

تيجي نتجوز بالسر.. سارة الزكريا تثير الجدل مع صديقها في ملهى ليلي

كريه وغير مقبول.. رد قاس من ناهد السباعي على محمد رمضان بسبب الملك|فيديوجراف

بعد الحكم بحبسه .. طليق منة عرفة : كنت بتحارب بسبب البوس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

محمد حبيب

موسوعة "دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة".. قراءة وتقييم

حسين مرسي

أزمة المناخ وتحدي البقاء

المستشار أحمد المعز الشندويلي

قم للمعلم

الشيماء أبو الخير

ظاهرة البلوجر

عبد المعطى أحمد

تحديات الاقتصاد المحلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ