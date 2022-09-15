مصطفى بكري يناشد القيادة السياسية حل مشكلة عبور العمال الليبيين بمنفذ السلوم

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن من ينسى دور إخواننا في ليبيا، من القيادة الليبية، والجيش الليبي في دعم مصر، ومن ينسى دور أحمد قذاف الدم في دفاعه عن مصر وتصديه للقرارات التي كانت تضر بالعمال المصريين العابرين لليبيا.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”،أنه كنا نجد الأصوات الوطنية دوما في نفس الخندق مع مصر، ومع عمال مصر التى وصل عددهم 2 مليون عامل.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن اشقائنا في ليبيا يعانون من فرض 350 جنيها عند العبور بمنفذ السلوم، ونناشد الحكومة باتخاذ الإجراءات لتسهيل دخول وخروج أشقائنا الليبيين.

حل تلك المشكلة .

وأشار مصطفى بكري إلى أنه لدي ثقة أن القيادة السياسية المصرية التي تدافع عن ليبيا ووحدتها ستقوم بحل تلك المشكلة .

