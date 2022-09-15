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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الخميس،  تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود في أوكرانيا.

وقالت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان: "تم تسجيل الحالة الأولى لمرض جدري القرود مختبريا في أوكرانيا في 15 سبتمبر، الآن تم نقل المريض إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكان يعاني من عوارض خفيفة للمرض".

ووفقا للوزارة فقد أكد المريض أنه لم يكن على اتصال بمرضى جدري القردة ولم يسافر إلى الخارج، مشيرة إلى أن "ظهور أعراض المرض ونتائج التحاليل تشير إلى إصابة المريض في إحدى المدن الرئيسية في البلاد".

ويعتبر جدري القرود، عدوى فيروسية خفيفة، عادة؛ تشمل أعراضها الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.

وظهر المرض للمرة الأولى بين البشر، عام 1970، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968؛ وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

لكن هذا المرض أثار قلقًا عالميًا، بعد اكتشاف أكثر من 200 حالة مؤكدة بالفيروس في أكثر من 20 بلداً، منذ أوائل مايو الماضي، معظمها في أوروبا وأميركا الشمالية.

ويعتقد الخبراء أن انتشار هذا الوباء في أوروبا، قد يشير إلى طفرات جديدة، أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئة الاستوائية الماطرة.
 

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