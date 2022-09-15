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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

طفرة طبية .. تقنية تكشف 50 نوعا من السرطان

السرطان
السرطان

كشفت دراسة لمركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان في نيويورك بالولايات المتحدة، عن اختبار هو الأول من نوعه، يستطيع الكشف عن إشارات السرطان الشائعة التي تشير إلى 50 نوعاً من السرطان، والتنبؤ بمصدر الإشارة في الجسم.
 

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وتنشأ الإشارة من تسلسلات صغيرة من الحمض النووي للورم المنتشر في الدم، التي لها بعض الأنماط المختلفة من الحمض النووي غير الورمي، وهو ما يمكّن الاختبارات الجديدة من التقاطها، والكشف عن السرطان قبل تطوره.

وبينما تساعد الاختبارات السابقة في الكشف المبكر عن السرطان، عبر الاكتشاف الجيد للأشخاص المصابين بالسرطان، فإن الاختبار الجديد، الذي أُعلن عنه (الأحد)، في مؤتمر الجمعية الأوروبية لطب الأورام في فرنسا، يحمل خصوصية في أنه «يساعد في الكشف عن عوامل للخطر لدى أشخاص لم يتطور لديهم المرض بعد».

واستعرض الباحثون نتائج اختبارهم التي ضُمّنت في دراسة جديدة عرضت خلال المؤتمر؛ حيث قالوا إن اختبارهم كشف عن إشارة سرطانية في 1.4 في المائة من 6621 شخصاً تبلغ أعمارهم 50 عاماً وأكثر ممن لم يُعرف أنهم مصابون بالسرطان، وأُكدت الإصابة بالسرطان لاحقاً في 38 في المائة من أولئك الذين كانت نتيجة اختبارهم إيجابية.

ويقول ديب شراج، الباحث الرئيسي في الدراسة من مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان في نيويورك، في تقرير نشره الموقع الرسمي للجمعية الأوروبية لطب الأورام، إن «النتائج هي خطوة أولى مهمة لاختبارات الكشف المبكر عن السرطان، لأنها أظهرت معدل اكتشاف جيداً للأشخاص المصابين بالسرطان ومعدل خصوصية ممتازاً لأولئك الذين لم يصابوا به».

ويوضح أن «هذه الدراسة تشير إلى أن الأمل يلوح في الأفق للكشف عن السرطانات التي لا يمكن فحصها حالياً، مثل سرطان البنكرياس والأمعاء الدقيقة وسرطان المعدة، ولكن بالطبع هناك حاجة إلى المزيد من العمل، ومع الخبرة والعينات الأكبر، ستتحسن هذه الاختبارات». 

ويضيف أنه «من المهم ملاحظة أن الغرض من فحص السرطان ليس تقليل معدل الإصابة به، بل تقليل معدل وفياته، ومن السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات في كيفية تأثير هذا الاختبار على معدل الوفيات، الذي لم يُقاس ويتطلب متابعة طويلة.

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