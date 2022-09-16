نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2022 .. الحد الأدنى 242 درجة

نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2022 المرحلة الثالثة، قد كشفت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ، والتى كانت قد أعلنت صباح يوم الاثنين الماضي .

نتيجة تنسيق كلية حقوق للمرحلة الثالثة 2022

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الحقوق للمرحلة الثالثة 2022، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة 2022 والتي تتضمن الطلاب الناجحين بالثانوية 2022 من الدور الأول وكذلك الطلاب المُتخلفين عن التقدم للمرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

ويبحث الطلاب الراغبين فى عمل تقليل الأغتراب، والمقبولين وتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق على احدي كليات الحقوق من معرفة نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2022، لمعرفة المجموع التى تقبلة كل كلية لمعرفة اذا كان سوف يقبل طالبة أم يرفض.

نتيجة تنسيق كلية الحقوق المرحلة الثالثة 2022

حقوق الزقازيق 313.0

حقوق كفرالشيخ 310.0

حقوق المنيا 281.0

حقوق سوهاج 280.0

حقوق دمياط 275.0

حقوق الإسكندرية 261.0

حقوق القاهرة 260.0

تنسيق كلية حقوق جنوب الوادي 259.0

تنسيق كلية حقوق بني سويف 258.0

تنسيق كلية حقوق عين شمس 257.0

تنسيق كلية حقوق الفيوم 255.0

تنسيق كلية حقوق أسيوط 254.0

تنسيق كلية حقوق المنصورة 254.0

تنسيق كلية حقوق أسوان 253.0

تنسيق كلية حقوق طنطا 252.0

تنسيق كلية حقوق بنها 252.0

تنسيق كلية حقوق حلوان 248.0

تنسيق كلية حقوق المنوفية بشبين الكوم 247.0

تنسيق كلية حقوق مدينة السادات 246.0

نتيجة تنسيق كلية الحقوق انتساب

نتيجة تنسيق كلية الحقوق انتساب

تنسيق كلية حقوق انتساب موجه الزقازيق 272.0

تنسيق كلية حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 266.0

تنسيق كلية حقوق انتساب موجه سوهاج 246.0

تنسيق كلية حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 246.0

تنسيق كلية حقوق انتساب موجه القاهرة 246.0

تنسيق كلية حقوق انتساب موجه عين شمس 246.0

تنسيق كلية حقوق انتساب موجه بني سويف 246.0

تنسيق كلية حقوق انتساب موجه الإسكندرية 246.0

تنسيق كلية حقوق انتساب موجه أسيوط 245.0

تنسيق كلية حقوق انتساب موجه حلوان 244.0

تنسيق كلية حقوق انتساب موجه أسوان 244.0

تنسيق كلية حقوق انتساب موجه بنها 244.0

تنسيق كلية حقوق انتساب موجه طنطا 244.0

تنسيق كلية حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 243.0

تنسيق كلية حقوق انتساب موجه المنصورة 243.0

تنسيق كلية حقوق انتساب موجه مدينة السادات 242.0

شروط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.