عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تشجير وزراعة أسطح المدارس تزامنا مع استضافة قمة المناخ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المديريات والادارات التعليمية، شدد خلالها على تشجير وزراعة أسطح المدارس وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس، تزامنًا مع استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل. 

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات التعليمية لتنفيذ حملة توعية بكافة المدارس التابعة لها لتوعية الطلاب بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها.

txt

تسريب الهيكل الجديد لـ التربية والتعليم.. والوزارة: انتظروا ما نعلنه رسميا

txt

رسميا.. قرار نهائي بتطبيق اليوم الرياضي في 25% من المدارس كمرحلة أولى 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى إعداد خطة لتنفيذ مجموعة من الندوات للطلاب والمعلمين والعاملين بالإدارات والمدارس حول ظاهرة التغيرات المناخية وذلك بالتعاون مع المختصين من جهاز شئون البيئة بالمديريات التعليمية، فضلاً عن تخصیص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية للتغطية الإخبارية لأحداث وفعاليات قمة المناخ وذلك طوال فترة انعقادها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إعداد خطة لتنفيذ برامج تدريبية لكوادر التربية البيئية والسكانية والصحية بالإدارات والمدارس حول التوعية بظاهرة التغيرات المناخية وذلك بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديريات التعليمية، وإعداد مجلة حائط بكل مدرسة للتوعية بظاهرة التغيرات المناخية بحيث تتناول أسباب الظاهرة، وتداعياتها وطرق مواجهتها وكيفية التكيف معها والحد من آثارها السلبية على الإنسان والبيئة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة توظيف الأنشطة الدرامية والفنية والمناظرات للتوعية بقضية التغيرات المناخية، وطرح مسابقات طلابية مثل الأبحاث والمطويات والأعمال الفنية وصفحات التواصل الاجتماعي للتوعية بقضية التغيرات المناخية، ومنح شهادات تقدير للطلاب الفائزين على مستوى المديرية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

التربية والتعليم التعليم المدارس المناخ Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. خبير لوائح: الأهلي مهدد بالهبوط للدرجة الثانية بسبب كهربا .. فيديو

بأمر مارسيل كولر.. كهربا خارج قائمة الأهلى الأفريقية رسميا

الذهب ينزف.. تراجع تاريخي لأول مرة وهذا سعر عيار 21 الآن

أزمة محمد صبحي انتهت..ماذا فعل رئيس فاركو في الزمالك ..فيديو

الحق اشتري بسرعة.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الجمعة

أول رد من التعاون على أنباء انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز|خاص

مفاجأة .. رئيس المصري البورسعيدي تدخل لانتقال أشرف بن شرقي لـ الأهلي

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم 16 سبتمبر

ترشيحاتنا

كيف تكون صلة الأرحام وما هي حقوقهم في الكتاب والسنة؟.. الأوقاف تجيب

تموين الدقهلية: ضبط 48 محضرا في حملات لإحكام الرقابة ومكافحة الغش

لبناني يقتحم بنكا للحصول على أمواله تحت تهديد السلاح

13 محطة وسرعة فائقة.. أين ومتى يمكنك ركوب مونوريل 6 أكتوبر؟

الدولار يتراجع واليورو يرتفع.. اعرف أسعار العملات اليوم

أمين "البحوث الإسلامية" يطالب بلجنة من زعماء الأديان لتعزيز البعد الأخلاقي والإنساني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الجريء.. مي عز الدين تثير الجدل من جديد| شاهد

طليقة رامي جمال قبل الانفصال: روحي ماتت ومش هرجع زى الأول

تحتفظ بصورها معه .. تصرف غامض من طليقة رامي جمال

بوزن زائد.. إطلالة داليا البحيرى الأخيرة تضعها فى موقف محرج|شاهد

فيديو

عودة كهربا ووافد جديد وصفقات منتظرة.. خريطة تعاقدات الأهلي الصيفية| فيديوجراف

تطبيق اليوم الرياضي ودمج القنوات التعليمية والتكنولوجية في المدارس/فيديو جراف

موافق اشتغل مع محمد رمضان ..أول تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة بعد وعكته الصحية

عملة معدنية بـ 2 جنيه قريبًا في الأسواق .. ما علاقة نجيب ساويرس ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

محمد حبيب

موسوعة "دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة".. قراءة وتقييم

حسين مرسي

أزمة المناخ وتحدي البقاء

المستشار أحمد المعز الشندويلي

قم للمعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ