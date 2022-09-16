تشجير وزراعة أسطح المدارس تزامنا مع استضافة قمة المناخ

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المديريات والادارات التعليمية، شدد خلالها على تشجير وزراعة أسطح المدارس وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس، تزامنًا مع استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل.

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات التعليمية لتنفيذ حملة توعية بكافة المدارس التابعة لها لتوعية الطلاب بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى إعداد خطة لتنفيذ مجموعة من الندوات للطلاب والمعلمين والعاملين بالإدارات والمدارس حول ظاهرة التغيرات المناخية وذلك بالتعاون مع المختصين من جهاز شئون البيئة بالمديريات التعليمية، فضلاً عن تخصیص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية للتغطية الإخبارية لأحداث وفعاليات قمة المناخ وذلك طوال فترة انعقادها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إعداد خطة لتنفيذ برامج تدريبية لكوادر التربية البيئية والسكانية والصحية بالإدارات والمدارس حول التوعية بظاهرة التغيرات المناخية وذلك بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديريات التعليمية، وإعداد مجلة حائط بكل مدرسة للتوعية بظاهرة التغيرات المناخية بحيث تتناول أسباب الظاهرة، وتداعياتها وطرق مواجهتها وكيفية التكيف معها والحد من آثارها السلبية على الإنسان والبيئة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة توظيف الأنشطة الدرامية والفنية والمناظرات للتوعية بقضية التغيرات المناخية، وطرح مسابقات طلابية مثل الأبحاث والمطويات والأعمال الفنية وصفحات التواصل الاجتماعي للتوعية بقضية التغيرات المناخية، ومنح شهادات تقدير للطلاب الفائزين على مستوى المديرية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.