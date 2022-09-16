بوزن زائد.. إطلالة داليا البحيرى الأخيرة تضعها فى موقف محرج|شاهد

أثارت الفنانة داليا البحيرى ، جدلا على السوشيال ميديا بعد ان نشرت مجموعه من الصور لها عبر حسابها الرسمي انستجرام ، بوزن زائد وهو ما علق عليه بعض المتابعين.





وظهرت الفنانة داليا البحيرى ، باطلالة مثيرة مرتدية بلوز باللون الاسود الشيفون .





حيث تعتمد داليا البحير على الظهور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تخطف بها الأنظار بانوثتها من خلال ظهورها فساتين وملابس كاجوال تبرز انوثتها.





وتعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي تكشف عن انوثتها وجمالها.





لذا ننشر لكم فى هذا التقرير بعض اطلالتها التى أثارت الجدل.





يشار إلى أن أحدث أعمال داليا البحيرى مسرحية "أبو العربى" مع هانى رمزى، التى خاضت بها أولى تجاربها علىخشبة المسرح، وتم عرضها فى مصر لعدة أسابيع، كما شاركت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وشارك فيبطولتها أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعارعادل سلامة، وإخراج تامر كرم.

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