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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد تخطف أنظار جمهورها بـ إطلالة من إجازتها الصيفية.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا الزاهد ، متابعيها بصور وفيديو من إجازتها الصيفية وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وعلقت هنا الزاهد “  Way too hot! ”. 

 

و ويُعرض حاليا لـ هنا الزاهد فيلم "بحبك"، والذي تشارك بطولته بجانب النجم تامر حسني، الذي حقق نجاحا محلياً وعالمياً، بقائمة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث "بحبك" حول حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط قلبه بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم "بحبك"، هو أولى التجارب الإخراجية لـ تامر حسني، وهو من تأليفه وبطولته أيضاً، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.

تامر حسني حمدي الميرغني هنا الزاهد النجم تامر حسني هدي المفتي

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