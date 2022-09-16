بفستان مجسم.. نيللي مقدسي تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، جمهورها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نيللي مقدسي في الصور، بإطلالة جريئة مرتدية فستان مجسم وقصير فوق الركبة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة.

ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط ، وظهرت في شكل لائق وأنيق .





أحدث أعمال نيللي مقدسي

يشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.