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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفقي: المستشفيات والمدارس العامة في سوهاج أفضل من الخاصة حتى بالقاهرة

اللواء طارق الفقي،
اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج أن المدارس الحكومية في المحافظة التي أنشئت مؤخرا أفضل من المدارس الخاصة في كل شيء بداية من الإنشاءات والملاعب والمعامل وقاعات الدراسة والتجهيزات المختلفة.

وأوضح الفقي، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، بالنسبة للخدمات الصحية قال إنه يوجد 3 مستشفيات عامة، و9 مركزية و9 تخصصية بإجمالي 21 مستشفى تابعة لمديرية الصحة، بالإضافة إلى معهد القلب والمستشفى العسكري، ومستشفى الأورام، والصحة النفسية، و2 مستشفى جامعي.

عدد المستشفيات

أوضح طارق الفقي، أن عدد تلك المستشفيات قد يكون نظريا كافي، لكنها لا تستطيع تقدم الخدمة الطبية بشكل جيد لأنها متهالكة تماما.

وتابع: تم إنشاء 4 مستشفيات جديدة وجار إحلال وتجديد كامل لـ 6 مستشفيات بالإضافة إلى تطوير مستشفى سوهاج العام، مؤكدا «لن تجد مستشفى خاص في القاهرة بهذا المستوى الذي تبنى عليه المستشفيات الجديدة».

واختتم بالإشارة إلى أن سوهاج ستكون أول محافظة كبيرة تدخل منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن مشروعات حياة كريمة في المحافظة بلغت 221 مشروعا.

حياة كريمة مصطفى بكري مديرية الصحة المدارس الحكومية الصحة النفسية

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