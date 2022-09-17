19 قرشا ارتفاعا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-9-2022

للأسبوع الثانى على التوالى يواصل سعر صرف الدولار الأمريكى ارتفاعه فى البنوك العاملة بمصر ، مسجلا زيادة بقيمة 19 قرشا

وننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 19.42 جنيه للشراء و 19.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار الامريكي

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصر إيران للتنمية 19.42 جنيه للشراء و 19.46 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المصري لتنميه الصادرات 19.40 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (التجاري الدوليCIB ، الإسكندرية،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي ،المصرف المتحد) 19.39 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (قطر الوطني QNB ،كريدى اجريكول)نحو 19.38 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.37 جنيه للشراء و 19.43 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت فى بنوك (العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي) نحو 19.37 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكى فى البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي 19.36 جنيه للشراء و 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،الكويت الوطني ) نحو 19.35 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت فى بنك البركة نحو 19.32 جنيه للشراء و 19.42 جنيه للبيع.

أقل سعر لبيع الدولار

ويقدم بنك البركة اقل سعر لبيع الدولار مسجلا 19.42 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار فى البنوك

وتقدم بنوك مصر إيران للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.42 جنيه للشراء

أعلى سعر شراء الدولار

تحرير سعر الصرف

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.