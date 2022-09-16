ارتفعت أسعار صرف الدولار، في ختام تعاملات نهاية الأسبوع بقيمة 3 قروش بالبنوك المصرية.

وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين 19.35 و19.32 جنيه للشراء و19.43 و19.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.35 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.45 جنيه بالبنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركًا جديدًا خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي بنكي (الأهلي - مصر) - أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات - سجل سعر صرف الدولار 19.37 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.35 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.37 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه 19.34 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.

أسعار اليورو اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ارتفعت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ما بين 5 و9 قروش شراء وبيع.

وفي بنكي (الأهلي - مصر) سجل سعر اليورو 19.28 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.26 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 19.30 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في العربي الإفريقي 19.28 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار اليورو أمام الجنيه المصري 19.31 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني تباينًا شراء وبيع، حيث سجل في بنكي (الأهلي - مصر) 22.25 جنيه للشراء و22.43 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 22.29 جنيه للشراء و22.46 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الجنيه الإسترليني 22.27 جنيه للشراء و22.46 جنيه للبيع، والعربي الإفريقي 22.25 جنيه للشراء و22.46 جنيه للبيع ، وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الإسترليني أمام الجنيه المصري 22.33 جنيه للشراء و22.42 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.14 جنيه للشراء و5.16 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 5.27 جنيه للشراء و5.29 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 60.52 جنيه للشراء و62.96 جنيه للبيع.