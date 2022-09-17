رسميا .. بدء العمل في المدارس الدولية غدا

تبدأ الدراسة غدا الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 في المدارس الدولية الموجودة على مستوى الجمهورية ، وذلك بناء على موعد بدء الدراسة الذي حدده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022 / 2023 .

وكان قد قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 بدلا من يوم 24 سبتمبر الذي كان قد أعلنه الوزير السابق طارق شوقي

كما قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالصور تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 بتوقيع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي 2022 / 2023

الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي 2022 / 2023

الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي 2022 / 2023

وزير التعليم يعلن استمرار دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه، وهو الأمر الذي نعمل عليه من خلال إعداد حقائب تدريبية بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، قائلا:“ المعلم عمود الخيمة في عملية تطوير التعليم“.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى اهتمام الوزارة بدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال الاستفادة بالقنوات المدرسية والمنصات التعليمية وتخصيص فترات مشاهدة داخل الفصل، مشيرًا إلى أن هذه الآلية معتمدة في النظم التعليمية الناجحة.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قيادات الإدارات التعليمية بالعمل على توفير سبل الراحة لأبنائنا الطلاب وتوفير كافة الأدوات لتقديم أفضل طرق التدريس لمصلحة أبنائنا الطلاب وتحفيزهم على الذهاب إلى المدارس والعمل على عودة المدرسة لدورها القوي في المجتمع.

وفيما يخص تطبيق اليوم الرياضي بالمدارس، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تطبيق الفكرة في ما لا يقل عن 25٪ من المدارس بالإدارات كمرحلة أولى وسيتم تطبيقها بشكل تدريجي على مدار العام الدراسي على بقية المدارس في كل إدارة.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بالبيئة والمناخ كقضية عالمية، من خلال الاهتمام بالتشجير وزراعة أسطح المدارس، وذلك تزامنًا مع استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل.