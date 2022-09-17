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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلاكيت ثاني مرة.. تسريب أغنيتين من ألبوم شيرين عبد الوهاب.. فيديو

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

خلال الساعات الماضية فؤجي عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب اغنيتين من البوم الفنانة شيرين عبد الوهاب الجديد عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب . 

حيث تم تسريب اغنيه ماضينا واتاخر عتابنا ، وظهرت ان جودة الاغاني ليست جيدة مما يوحي ان الاغاني تم تسريبها من البروفات لإحدى الحفلات.

 وتعد تلك المرة الثانية التي يتم تسريب اغاني من البوم شيرين عبد الوهاب قبل ان تطرحها على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، حيث تم تسريب اغنيه القماص، وقبلها اغنيه ملكش مكان والتي لم تطرح حتى الآن رسميا . 

وكانت قد شوقت إحدى الشركات المتخصصة فى تنظيم الحفلات جمهور مدينة الإسكندرية لحفل للمطربة شيرين عبد الوهاب، حيث طرحت الشركة صورة شيرين استعدادا لإعلان موعد حفلها هناك.
 

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وتساءل الجمهور على موعد الحفل، وانهالت التعليقات على الصفحة الرسمية للشركة، فيما أكتفت الشركة بطرح صورة شيرين عبد الوهاب دون الإعلان عن الموعد الرسمي حتى الآن .

شيرين عبد الوهاب تستعد لإحياء حفل فى جامعة مصر

و‎تستعد شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل اليوبيل الفضي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،  يوم السبت الموافق 8 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الـ 8 مساءًا على مسرح الأوبرا بالجامعة.

أسعار حفل شيرين عبد الوهاب فى جامعة مصر

‎وجاءت أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على النحو التالي: التذكرة البلاتينية بـ 2000 جنيه، والجولد بـ 1500 جنيه، والسيلفر بـ 1000 جنيه، والبرونز بـ 500 جنيه.

تفاصيل ألبوم شيرين عبد الوهاب

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تحدثت في مداخلة هاتفية في برنامج «حروف الجر»، مع يوسف الحسيني، على نجوم إف إم، يوم الأحد، عن تفاصيل ألبومها الجديد، وأبرز ما تقدمه لجمهورها الفترة المقبلة.

 وتساءل الإعلامي يوسف الحسيني، عن إمكانية عودة  الفنانة شيرين عبدالوهاب للتعاون مع شركة النيل للإنتاج الإذاعي، في إنتاج جديد، وردت شيرين قائلة: «أنا عندي شركتي وفكري ومنهجي وبعد كل هذا الوقت من حياتي وعمري لا ينفع أكون ملك للغير ولكن مفيش مانع نتعاون مع بعض مجددا، فقد تجربة جميلة وشرفت بالتعاون مع نجوم إف إم، وأريد الحفاظ على هذا التعاون معكم ومع غيركم، وأنا أؤمن بالتخصص لأن شيرين لن تعرف لوحدها تعمل كل حاجة، وممكن تطلبوا إيدي من طارق مدكور هو المسؤول حاليا عن كل الاتفاقيات لو عايزين تتفقوا على حاجة”. 

شيرين عبد الوهاب مصر الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب طارق مدكور ماضينا

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