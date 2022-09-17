تجديد حبس شخص لاتهامه بترويج أدوية مخدرة بالقاهرة الجديدة

جدد قاضي المعارضات، حبس شخص 15 يوما لاتهامه بترويج عقاقير وأدوية مخدرة مجهولة المصدر عبر "واتس آب".

القت أجهزة الأمن القبض علي عاطل لترويجه عقاقير وأدوية مخدرة مجهولة المصدر عبر "واتس آب".

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بالقليوبية بالإعلان عبر تطبيق "واتس آب" عن بيع عقاقير وأدوية مخدرة "مجهولة المصدر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

وبالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة ، وبحوزته كمية من الأقراص لأدوية مخدرة محظور تداولها بالأسواق بدون تصريح وإشراف طبى ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

