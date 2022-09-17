نشرة الفن : وصفة سماح أنور السحرية للحفاظ على الوزن .. رشوان توفيق لـ محمد رمضان : عيب.. مغني المترو يبدأ طريق الشهرة مع تامر حسني

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

خلال الساعات الماضية فؤجي عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب اغنيتين من البوم الفنانة شيرين عبد الوهاب الجديد عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

حيث تم تسريب اغنيه ماضينا واتاخر عتابنا ، وظهرت ان جودة الاغاني ليست جيدة مما يوحي ان الاغاني تم تسريبها من البروفات لإحدى الحفلات.

حلت الفنانة انتصار وابنتها شاهيتا ضيوف على موقع صدي البلد ، بعد فوز الأخيرة بلقب ملكة جمال المراهقين .

وكشفت شاهيتا خلال الندوة عن تفاصيل المسابقة وكواليس حصولها على اللقب ، كما تحدثت عن دورها والدتها الفنانة انتصار فى دعمها أثناء المشاركة فى المسابقة .

وكشفت الفنانة انتصار عن إمكانية دخول ابنتها شاهيتا مجال الفن ، بعد أن قدمت تجربة تليفزيونية وهى مسلسل كلبش .

تحتفل اليوم الفنانة القديرة عبلة كامل بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أهم الفنانات فى تاريخ الفن المصري ، واشتهرت بالتلقائية فى الأداء .

تخرجت الفنانة القديرة عبلة كامل في كلية الآداب قسم مكتبات عام 1984، وبدأت في مسرح الطليعة، وكان أول عمل لها المشاركة في مونودراما نوبة صحيان، ثم عملت مع محمد صبحى فى مسرحية وجهة نظر، ومع لينين الرملي في مسرحيات عديدة منها وجع دماغ، الحادثة

طرحت منصة شاهد vip الحلقات الاولي من مسلسل وعد إبليس ، الذى يعد أخر اعمال الفنانة الراحلة مها أبوعوف .

وتظهر الفنانة الراحلة مها أبو عوف ضمن أحداث مسلسل وعد إبليس فى دور والدة الفنانة عائشة بن أحمد ، الا انها ظهرت فى المشاهد وهي فاقدة للوزن بشكل ملحوظ .

حلت الفنانة سماح أنور، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"، للحديث عن تفاصيل غيابها لفترة كبيرة عن الشاشة التلفزيونية وأسرار من حياتها الشخصية.

وكشفت الفنانة سماح انور عن سر حفاظها على وزنها رغم تناولها العديد من الأشياء مثل المانجا والبيتزا والمكرونة ، مؤكدة ان السريمكن فى تناولها وجبة واحدة فى اليوم .

حرص الفنان رشوان توفيق على الادلاء برأيه فى الازمة التى وقعت بين الفنانة سميرة عبد العزيز والفنان محمد رمضان .

وعلق رشوان توفيق خلال استضافته فى برنامج تليفزيوني : أقول لـ محمد رمضان عيب وميصحش الإساءة لفنانة بحجم سميرة عبد العزيز .

حل المطرب الشاب أحمد حمادة، المعروف إعلاميا باسم “مغني المترو”، ضيفا على “صدى البلد”، بعدما انتشرت له فيديوهات أثناء غنائه في المترو لإضافة البهجة والسعادة على الركاب.

وكشف أحمد حمادة عن مشروعه الفني الجديد مع الفنان تامر حسني ، حيث يستعد لطرح دويتو معه خلال الفترة القادمة .

