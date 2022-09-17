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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفقدان للوزن.. مها أبوعوف تطل على جمهورها بـ وعد إبليس بعد وفاتها

مها أبو عوف
مها أبو عوف

طرحت منصة شاهد vip الحلقات الاولي من مسلسل وعد إبليس ، الذى يعد أخر اعمال الفنانة الراحلة مها أبوعوف . 

وتظهر الفنانة الراحلة مها أبو عوف ضمن أحداث مسلسل وعد إبليس فى دور والدة الفنانة عائشة بن أحمد ، الا انها ظهرت فى المشاهد وهي فاقدة للوزن بشكل ملحوظ .

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تصدر مسلسل  وعد إبليس تريند مواقع التواصل الإجتماعي و محركات البحث على جوجل، بعد عرض أولى حلقاته، على إحدى المنصات الإلكترونية.


المسلسل  يجمع بين الأكشن والتشويق والخيال، أعلنت استوديوهات MBC" عن إطلاقها مسلسل "وعد ابليس" من "أعمال شاهد الأصلية"، ليكون أحد أكبر الإنتاجات التلفزيونية العربية من نوعه وأضخم إنتاج لمنصة عربية في العالم.

 

ويحمل العمل قالباً عربي الهوية عالمي الهوى، إذ يأتي حاملاً توقيع نخبة من أشهر صنّاع الدراما في العالم، ويرقى إلى مستوى أضخم الإنتاجات العالمية التلفزيونية في هذا النمط من أعمال الفانتازيا المعاصرة.


العمل من بطولة عمرو يوسف والنجمة الأميركية بولا باتن والنجم السعودي يعقوب الفرحان، ونجوم مصر والعالم العربي فتحي عبد الوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد مجدي، أحمد الرافعي، محمد يسري، محمد مرزبان، الراحلة مها أبوعوف، خالد كمال، معتز هشام، مراد مكرم، عمرو جمال، وضيفة الشرف نيللي كريم، وآخرين.

وعد إبليس مصر عمرو يوسف فتحي عبد الوهاب منصة شاهد vip مها أبو عوف

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