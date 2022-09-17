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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باكل مكرونة وبيتزا ومانجا بالليل..وصفة سماح أنور السحرية للحفاظ على وزنها

سماح أنور
سماح أنور

حلت الفنانة سماح أنور، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"، للحديث عن تفاصيل غيابها لفترة كبيرة عن الشاشة التلفزيونية وأسرار من حياتها الشخصية.

وكشفت الفنانة سماح انور عن سر حفاظها على وزنها رغم تناولها العديد من الاشياء مثل المانجا والبيتزا والمكرونة ، مؤكدة ان السريمكن فى تناولها وجبة واحدة فى اليوم . 

واضافت سماح أنور : انها تتناول تلك الاصناف مساءاً ، ولكنها تتنظر 5 ساعات قبل الذهاب الى النوم بعد تناولهما . 

واستكملت  سماح أنور حديثها : انها تقوم بشرب كوب من النسكافيه فقط عن الاستيقاظ من النوم .

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سماح أنور عن لقب مسترجلة: بحلق دقني الصبح مثلا.. فيديو

وتابعت سماح أنور خلال حوارها بالبرنامج،:"  الناس بتسألني هو إنتي ليه مسترجلة؟ أنا ست رياضية وبحب السينما المختلفة.

وأوضحت:" كل اللي الناس اللي أطلقت عليا لقب مسترجلة قالوا الكلام ده من منظور لبسي في دور معين عشان كده بفرح لان اللي يقول كده يبقي صدق الدور".

وأكملت:"  هو مسترجلة يعني إيه بحلق دقني الصبح؟ تفسير الكلمة نفسها أنا مش فهماه، أنا مفيش دور عملته بيمثلني لغاية دلوقتي خالص ومش هعمل كده، أنا بحب الاختلاف مع إني كسولة ولكن عندي أحلام وأفكار".

 

 

سماح انور الفنانة سماح انور برنامج كلام الناس الاعلامية ياسمين عز وفاة العندليب

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