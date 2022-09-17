نجم الأهلي السابق يبشر الجماهير بسبب "سياسة كولر"

أثنى عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، على تطبيق مارسيل كولر مدرب الأهلي لسياسة اليوم الكامل خلال تدريب لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

قال عمرو الحديدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالنسبة لمارسيل كولر، فهو فعل ما كان لابد من فعله منذ سنوات، حيث اعتمد على اليوم الطويل، والمعايشة بالنسبة للاعبي الأهلي مثلما كان يحدث في وقت سابق سواء مع الأندية أو المنتخب".

وأضاف: "المعايشة التي يعتمد عليها كولر، تُظهر انسجاما بين اللاعبين بشكل أكبر".

وواصل: "اليوم الكامل قرار موفق من جانب مارسيل كولر وأعتقد أن الأمر شيء مُبشر"

وختم حديثه قائلا: "التزام اللاعبين في اليوم الكامل أمر مهم يُعرف المدرب إمكانيات كل لاعب ومدى التزامهم".