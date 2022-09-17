نجم الأهلي السابق يدافع عن أيمن عبد العزيز

أثنى محمد حشيش نجم الأهلي السابق على روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني.

وقال محمد حشيش في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "روي فيتوريا منظم ومرتب جدا، وقام بعقد جلسات مميزة مع جميع الأندية، وأقام معسكرا مغلقا ونتمنى بداية قوية لمنتخب مصر".

وأضاف: "روي فيتوريا مش باصص لنفسه وللناس الكبار ودي ميزة فيه إنه عايز اللاعيبة الكويسة بغض النظر عن الأسماء".

تطرق للحديث عن أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق قال: "أيمن من اللاعبين المميزين الذين امتلكوا مسيرة مميزة في الملاعب، ومن حقه الحصول على فرصة".

واختتم حديثه قائلا: "اختيارات فيتوريا موفقة في البداية ومتسمعش للسوشيال ميديا"