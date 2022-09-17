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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسوم تأمين التابلت .. المبلغ المطلوب وخطوات الدفع

التابلت
التابلت

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رسوم تأمين التابلت تقدر بـ 105 جنيه ولابد أن يدفعها جميع طلاب مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة وكذلك المعلمين الذين تسلموا التابلت.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رسوم تأمين التابلت يمكن دفعها في مكاتب البريد. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن سداد رسوم تأمين التابلت أمر لابد من عدم تجاهله ، حرصا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد او التلف الكلي او التلف الجزئي 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن رسوم تأمين التابلت يتم سدادها وفقا لما يلي :

  • طلاب أولى ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى
  • طلاب 2 ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية
  • طلاب 3 ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة

وحذرت وزارة التربية والتعليم من أنه في حالة عدم الالتزام بـ سداد رسوم تأمين التابلت ، يسقط حق الطالب او المعلم في التغطية التأمينية ، ويقوم بسداد قسمة الجهاز كاملا في حالة الفقد او قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي او الجزئي.


خطوات سداد رسوم تأمين التابلت 

  • اذهب إلى احد مكاتب البريد
  • قدم شهادة ميلاد الطالب او بطاقة الرقم القومي
  • ادفع 105 جنيه و سدد في خدمة المدفوعات الخاصة بالتابلت
  • احتفظ بـ ايصال سداد تأمين التابلت لتقديمه وقت اللزوم

وزير التعليم بنفي إلغاء التابلت

وكان قد قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعادة توظيف التابلت في المدارس الثانوية، مشيرا الى انه لن يتم إلغاء التابلت من منظومة التعليم الثانوي مثلما يعتقد البعض

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أنه سيتم استخدام التابلت لطلاب مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة في عقد اختبارات قصيرة علمية بدون درجات على مدار العام الدراسي ليعزز من المستوى التعليمي للطلاب .

واضاف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل شيء استثمرت فيه الوزارة في السنوات الماضية من اجل التطوير لن يتم إلغاؤه ، ولكن قد يتم فقط تعديل طريقة تنفيذه، مثل قرارات تخفيف المناهج، وإعادة توظيف التابلت.

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