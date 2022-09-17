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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| فيضانات شديدة تضرب برشلونة في إسبانيا.. فيديو

فيضانات
فيضانات

ضربت عاصفة شديدة وفيضانات منطقة ماتارو، ما خلف دمارا واسعا في الممتلكات الخاصة والعاصمة.

لكن لم يتم الإخبار عن سقوط ضحايا قتلى جراء الفيضانات.

وتحركت السلطات في ماتارو في برشلونة لإنقاذ الناس وإطلاق الإنذارات وإصدار قرارات إخلاء للمنازل التي كانت في طريق الفيضانات.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده إسبانيا ودول أخرى من أمطار شديدة وفيضانات و طقس غير مسبوق بفعل تغير المناخ.

وقالت صحف أوروبية، إن العاصمة الإسبانية مدريد مرت قبل أمس بفوضى بعد انفجار أنبوب مياه بالقرب من ماركيوس دي فاديللو، مما أدى إلى إغراق المنطقة وامتداد كالي، كما ورد يوم الخميس 15 سبتمبر.

اتضحت الفوضى التي شوهدت في مدريد بعد انفجار ضخم لأنبوب ماء في شارعها من خلال لقطات الفيديو والصور التي تم تداولها على نطاق واسع على “تويتر”.

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