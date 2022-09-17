الزفة باظت.. أمن القاهرة يضبط مشاركين في موكب عُرس للقيادة برعونة

تمكن رجال الأمن، من ضبط المتهمين بقيادة سياراتهم برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر بأحد المحاور المرورية في القاهرة.

وكانت أجهزة الأمن، رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام ثلاثة من قائدى السيارات بقيادة سياراتهم برعونة وأداء حركات استعراضية بالطريق أثناء سيرهم بموكب عُرس بأحد المحاور المرورية بالقاهرة، مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية معرضين سلامتهم والآخرين للخطر أمكن تحديد السيارات وقائديهم، فتم ضبطهم.

وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية .