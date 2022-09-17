محافظ مطروح يكرم اوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية بإدارة سيوة التعليمية

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة، الطالب عمر دياب عبدالنبى الحاصل على المركز الأول علمى علوم على مستوى المحافظة والرابع على مستوى قطاع غرب إسكندرية.

وتسلمت أسرة الطالب نيابة عنه شهادة التقدير والتكريم، كما كرم محافظ مطروح الطلاب اوائل الشهادات العامة والفنية ( التجارية والوراهية والصناعية ) والازهرية بإدارة سيوة التعليمية.

وحضر الاحتفالية محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة ، وأحمد على باغى سكرتير مركز ومدينة سيوة ، والدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح ، وسليمان عمر مسلم مدير إدارة سيوة التعليمية ، وبلال جبريل عبدالله نقيب المعلمين ببندر سيوة ،وموسى ابراهيم حميده أمين حزب مستقبل وطن بسيوة ، وشيوخ القبائل وأولياء الأمور.

وأكد محافظ مطروح على استمرار تكريم المتفوقين فى جميع المراحل التعليمية والرياضية والفنية والثقافية تشجيعا لهم .

محافظ مطروح يكرم اوائل الطلبة بسيوة