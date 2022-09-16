محافظ مطروح في زيارة لواحة سيوة

زار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة واحة سيوة في إطار الجولات الميدانية لمدن وقرى المحافظة للوقوف على الخدمات المقدمة للأهالى والارتقاء بها في قطاعات المختلفة.



وقام محافظ مطروح بتسليم شهادات تخرج لدفعة جديدة بمركز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات لعدد 13 خريج من أبناء سيوة في مجال Advanced it Essentials تكنولوجيا المعلومات المتقدمة ، والذى تم تنفيذه من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات iti التابع لوزارة الاتصالات بالقرية الذكية واستمر التدريب لمدة ثلاث أشهر وذلك بحضور محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة و أحمد على باغى سكرتير مركز ومدينة سيوة وشيوخ القبائل وأعضاء اللجنة الدائمة للرى والصرف الزراعى.



كما تم استعراض الدور الذى يقوم به المركز بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات في تدريب وتأهيل شباب الخريجين في مجال تكنولوجيا المعلومات وتدريب الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في مجال الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية وغيرها.