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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زوار مطروح: نستمتع كل عام بأفضل شواطئ في العالم

اقبال كبير على شواطئ
اقبال كبير على شواطئ مطروح

مع قرب انتهاء موسم الصيف السياحى بمطروح والذى استقبلت خلاله المحافظة العديد من الزوار والذى تجاوز الـ 6 ملايين مصطاف.

صدى البلد التقت بالعديد من زوار المحافظة لمعرفة آراءهم فى شواطئ مطروح والأماكن المفضلة لهم .

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تقول مريم حنا إن مطروح تمتلك شواطى مميزة جدا تضاهي أفضل شواطئ فى العالم، مضيفة أن مياه بحر مطروح تتميز بمياهها الفيروزية ورمالها البيضاء الناعمة.

وأضافت أنها تحرص كل عام على زيارة شاطئ عجيبة والأبيض والغرام وكليوباترا  بالإضافه إلى شاطئ روميل والذي يتميز بأنه مناسب للأطفال لعدم وجود أمواج وأعماق به.

وأكدت كريستين عزت أن محافظة مطروح من المحافظات رائعة الجمال، فجميع شواطئها  تتميز بمياهها الفيروزية متدرجة الألوان ورمال بيضاء ناعمة.

وأشارت إلى أن محافظة مطروح لا تأخذ حقها فى الإقبال السياحى، مضيفة أن مطروح يجب الاهتمام بها والترويح لها نظرا لما تتميز به.

وقالت مارينا على إن مطروح تمتلك العديد من الشواطئ المتميزة، وامتداد ساحلى كبير على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط يجذب العديد من زوارها.

واضافت أن مطروح بها العديد من الشواطئ المميزة بجانب إضافة سياحة السفاري بمنطقة أبو لهو والتى تحتوى على العديد من التسلية من ركوب بيتش باجي والخيل والترفيه ونزول الوديان وحفلات الأغانى.

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