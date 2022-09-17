بعد غياب طويل.. المطرب فارس يكشف سبب اعتزاله للغناء وعودته مجددا| فيديو

كشف الفنان فارس سبب اعتزله الفن، مشيرا إلى أناه اتخذ هذا القرار؛ عندما شعر أن الفن يتعارض مع حياته الشخصية، ولكن اكتشف مؤخرا أن الفن لا يتعارض مع الحياة ولكنه يعمل على ارتقاء الحياة ولذلك قرر العودة للفن مرة أخري.

واضاف "فارس" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائيه، أنه عندما يخطئ يعاقب لنفسه بشكل مبالغ فيه، موضحا أنه ترك الفن في عز نجوميته وشهرته التي وصل لها في ذلك الوقت.

وتابع فارس أنه في السابق عندما اعتزل الفن؛ لم يستطع “تظبيط” حياته الشخصية مع حياته الفنية.