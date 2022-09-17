قنا .. مصرع شاب بضربة فأس على يد شقيقه

لقى شاب مصرعه بضربة فأس فوق رأسه سددها له شقيقه، أثناء مشاجرة نشبت بينهما خلال حفل زفاف خالهما بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ من النجدة بمقتل شاب بآلة حادة "فأس" بقرية دندرة.

انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن قنا لموقع الحادث، وتبين مقتل حسين.ح.ق ٣٠ عاماً ، على يد شقيقه محمد.ح.ق بآلة حادة "فأس" أثناء حفل زفاف خالهما بقرية دندرة بمركز قنا.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع المشاجرة، لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تبين أن المتهم مريض نفسى، وأقدم على فعل الجريمة، وسط الحضور، و تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.