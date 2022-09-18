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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جديدة .. رانيا يوسف تتألق فى أحدث ظهور لها | شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة رانيا يوسف ، متابعيها بـ صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وعلقت رانيا يوسف على الصورة “ مساء الخير❤️ ”

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل "عالم تانى" الذي تقوم ببطولته بمشاركة عدد من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى، صوفية، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقى، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.
 

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.


كما شاركت رانيا يوسف في بطولة مسلسل "شارع 9" الذي يعرض يوميا في تمام السابعة مساء على قناة "المحور" المصرية.

مسلسل"شارع 9" يشارك في بطولته بجانب رانيا يوسف، مجموعة من أبرز نجوم التمثيل ومنهم، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، حسام فارس، توزيع كيان ميديا برودكشن للموزع أكرم منصور، إنتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبدالخالق.

مصر الفنانة رانيا يوسف رانيا يوسف نضال الشافعي نرمين الفقي مصطفى محرم هدي الاتربي

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