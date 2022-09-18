نادر السيد: الحُكم على نداي والوردي في هذا التوقيت غير منطقي

أكد نادر السيد حارس مرمى المنتخب الوطني السابق ، والمدير الفني لفريق مركز شباب طامية بالقسم الثاني، أن الحُكم على الثنائي المنضم حديثًا لنادي الزمالك ، إبراهيما نداي وزكريا الوردي في هذا التوقيت غير منطقي بالمرة .

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN " : " بعض جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدأت في تقييم إبراهيما نداي و زكريا الوردي عقب مباراة كأس سوبر لوسيل أمام الهلال السعودي ، والتي خسرها الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 1-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، وهو أمر غير منطقي أن تحكم على لاعب بعد مباراة واحدة ، فأرى أن الثنائي سيقدمان أوراق اعتمادهما مع المباريات القادمة ".

وأضاف : " سعيد بانضمام عمر جابر لنادي الزمالك ، فهو لاعب مميز و يجيد اللعب في أكثر من مركز ، وقدم أفضل مستوياته تحت قيادة جيسوالدو فيريرا في الولاية الأولى موسم 2014 – 2015

وأكمل: استمرار فيريرا في الموسم الجديد قوة كبيرة لنادي الزمالك استعدادا للموسم الجديد والمدرب سيعرف احتياجاته واللاعبين المميزين وفترة استعدادات بالتالي سيكون موسما مميزا للزمالك .