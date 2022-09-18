برلماني: القري لا يطبق عليها اشتراطات البناء الجديدة

أكد النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أن قانون 119 لسنة 2008، كان يحدد شروط البناء فى المدن و القري، ويحدد طول المبنى و عرض الشارع.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن القانون السالف ذكره حاليًا غير مطبق فى المدن، لآن المدن دخلت فى اشتراطات البناء الجديدة، ولكن القري ليست مشترطة بـ اشتراطات البناء الجديدة.

ولفت إلى أن الاشتراطات ليست قانون ولكن قرارات من الدولة، و الجميع ملتزم بها، مؤكدًا أن هناك أكثر من 100 مهنة تعمل فى مجال المعمار، ومرتبطة بالمباني، معلقًا :" كل اللى بيعمل فى 100 مهنة متوقف عن العمل بسبب عدم البناء".

وأشار إلى أن سوق البناء عندما يعمل تعمل جميع المهن، ولذلك نحتاج الوصول لـ حل.