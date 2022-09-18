بعد الفوز ببطولة هاف كورت.. الزيات: هدفنا تمثيل مشرف لمصر

أعرب محمود الزيات لاعب نادي مصر للتأمين وفريق شو تايم 3 ضد 3 عن سعادته للتويج ببطولة 'ريدبُل هاف كورت'، المؤهلة لبطولة العالم، مشيرا إلى أن تمثيل اسم مصر شرف كبير يتمني أي لاعب تحقيقه.

وأضاف الزيات خلال تصريحات خاصة لصدي البلد : استعداداتنا كانت مكثفة الفترة الماضية قبل البطولة ونحن كفريق متعاون وخضنا منافسات 3 ضد 3 كثير وبالتالي كنا متفاهمين وعلي دراية بأداء وعقلية كل الأفراد.

وأكمل: النهائي كان في غاية الصعوبة لأن الجميع يرغب في تمثيل اسم مصر ببطولة العالم تحت سفح الأهرامات ولكن التركيز والجمهور الكبير الذي دعمنا رجح كافتنا.

وعن طموحه مع مصر للتأمين قال: نجحنا الموسم الماضي في تحقيق نتائج إيجابية مثل الفوز علي الزمالك بملعبهم وتحقيق المركز السابع للمرة الأولي بالنسبة للنادي كان إنجازا.

واختتم الزيات تصريحاته قائلا : نطمح الموسم القادم مع مصر للتأمين تحقيق إنجاز كبير والوصول إلي المربع الذهبي.

‏وانتهت منافسات بطولة النهائي الوطني لكرة السلة 3 ضد 3 مساء الجمعة بطولة النهائي الوطني، لكرة السلة 3 ضد 3، تحت عنوان بملعب 'جولدن جول'.

وتنافس على لقب بطولة النهائي الوطني، 16 فريقا، بواقع ثمانية فرق رجال وثمانية من نساء، وحصد المركز الأول من الرجال فريق 'شو تايم'، ومن النساء فريق 'ثري أميجوز'.

ومن المقرر أن يشارك الفريقان في بطولة العالم المقرر إقامتها بالأهرامات في مطلع الشهر المقبل، والتي يشارك فيها فرق من جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن بطولة النهائي العالمي ستنطلق يوم 1 أكتوبر المقبل في سفح أهرمات الجيزة بمشاركة 25 منتخبا، وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف مصر فيها البطولة.

وتقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة، وتعد البطولة رسمية و مدرجة في جدول الاتحاد ويتم احتساب نقاطها في النظام الرسمي لاتحاد كرة السلة المصري.‏