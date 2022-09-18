عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 7 محاضر مخالفات لأصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات تموينية بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، عن تحرير 7 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز كفر الزيات، وذلك خلال 24 ساعة.

فريد الديب في المستشفى|مصير قاتل نيرة أشرف بعد الوعكة الصحية للمحامي الكبير

وأجرت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز كفر الزيات، وحررت 7 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وأُحيلوا إلى النيابة.

txt

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

وكان الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.
 

يده الغربية المستشفى حملات مرورية الدكتور طارق رحمي مديرية التموين المواطنين محافظ الغربية صحة المواطنين الحملات التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتوقع مصير الملك تشارلز

هموت نفسي.. طفل يشنق نفسه في المنوفية بسبب خلافات مع شقيقته (القصة الكاملة)

الأهلي في ورطة.. مرتضى منصور يهدي كهربا إكسير الحياة في غرامة الزمالك

انهيار الذهب لمستويات غير متوقعة عالميًا.. كم وصل سعر عيار 21 الآن؟

سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيلكت سبور في دوري أبطال أفريقيا

عاشر جارته الطفلة بالعمرانية كـ «زوجة».. النيابة تتخذ هذا الإجراء

علي جمعة: سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة

أنا هموت ياصاحبي.. القصة الكاملة لإنهاء طفل حياته لخلاف مع شقيقته|تفاصيل مأساوية

موضوعات متعلقة

حسم مصير قاتل نيرة أشرف.. إجراءان أمام النقض لنظر ثغرة فريد الديب

ترشيحاتنا

%50.. تخفيض هائل للمواطنين في قطاع النقل.. ومواصلات بالمجان قريبا| تفاصيل

مفيش انفصال.. متابعة بسمة بوسيل زوجة تامر حسني لحساباته لا تزال موجودة

شاهد|مواطن مصري مريض مقيم بموزمبيق يستغيث بالخارجية والهجرة: شركة الطيران ترفض عودتي

بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

حكم التوسل بالنبي وصحابته وآله .. الإفتاء تحسم الجدل

بالأسماء.. السماح لـ 21 شخصا بالحصول على جنسية أجنبية مع سحب المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البحر.. أمينة شلباية تثير الجدل في عيد ميلاد شريف مدكور

تسلم يا أبو لي.. ظهور بطل فول الصين العظيم بعد غياب سنوات

أبهرت الحاضرين.. إطلالة منى الشاذلي في عيد ميلاد شريف مدكور

ورد وتطريز.. إطلالة شريف مدكور تثير الجدل علي السوشيال ميديا

فيديو

الصلح خير.. تفاصيل عودة رامي جمال لزوجته

تفاصيل الجنازة الرسمية.. مراسم دفن الملكة اليزابيث الثانية

أول ظهور بعد غياب سنوات.. يوسف منصور يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان.. فيديو

أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ