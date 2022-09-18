خط الوسط والهجوم.. ناقد: الأهلى يحتاج تدعيم فرقته بـ 5 صفقات |فيديو

قال سعد صديق الناقد الرياضى ، إن الأهلى يحتاج 5 صفقات جديدة قوية تشمل مهاجماً وخط وسط حتى تدعم مشواره فى بطولة الدورى لأن أى فريق منافس لابد أن تكون دكة البدلاء الخاصة به على نفس مستوى اللاعبين المشاركين بالبطولات .

وأوضح "صديق" خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه تم تقييد محمود كهربا محليا وينتظم فى تدريباته حاليا وعليه أن يثبت كفاءته وعدم خروجه عن النص لاستكمال مشواره فى الأهلى .

وأضاف أن الأهلى سيتحمل جزءًا من غرامة محمود كهربا ولابد أن يبتعد اللاعب عن الأزمات وإثارة المشاكل و يفرض قدراته وكفاءته على مدرب الأهلى الجديد كولر .