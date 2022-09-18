باحث: شجرة العذراء مريم من التراث الدينى العالمى التى تنفرد به مصر

علق أحمد عامر الباحث الآثرى ، بشأن افتتاح وزارتى الآثار والسياحة مشروع تطوير " شجرة مريم " معقبا: أنها تحمل أهمية كبرى لأنها من التراث الدينى العالمى التى تنفرد به مصر .

وأضاف " عامر "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن تطوير العائلة مشروع قومى عمرانى و التى بذلت فيها الدولة جهداً كبيراً ليصبح مشروعاً سياحياً ودينياً، يجذب ملايين السياح من كل دول العالم.

وأكد أن مصر تنفرد بهذا المسار و شجرة العذراء مريم من أبرز نقاط مسار العائلة المقدسة حيث تعرف باسم الشجرة المباركة، حيث استظلت بها مريم العذراء وابنها السيد المسيح عليهما السلام ، وعملية التطوير شملت معالجة مشكلة الصرف الصحي في منطقة شجرة مريم ، وتطوير المظهر الحضاري والهوية البصرية للمكان، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به، وطلاء جميع العقارات المطلة على المزار .