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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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باحث: شجرة العذراء مريم من التراث الدينى العالمى التى تنفرد به مصر

العائلة المقدسة -
العائلة المقدسة - أرشيفية

علق أحمد عامر الباحث الآثرى ، بشأن افتتاح وزارتى الآثار والسياحة مشروع تطوير " شجرة مريم " معقبا: أنها تحمل أهمية كبرى لأنها من التراث الدينى العالمى التى تنفرد به مصر .

وأضاف " عامر "،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن  تطوير العائلة مشروع قومى عمرانى و التى بذلت فيها الدولة جهداً كبيراً ليصبح مشروعاً سياحياً ودينياً، يجذب ملايين السياح من كل دول العالم.

وأكد أن مصر تنفرد بهذا المسار و شجرة العذراء مريم من أبرز نقاط مسار العائلة المقدسة حيث تعرف باسم الشجرة المباركة، حيث استظلت بها مريم العذراء وابنها السيد المسيح عليهما السلام ، وعملية التطوير شملت معالجة مشكلة الصرف الصحي في منطقة شجرة مريم ، وتطوير المظهر الحضاري والهوية البصرية للمكان، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به، وطلاء جميع العقارات المطلة على المزار .

أحمدعامر مسار العائلة المقدسة الاثار العائلة المقدسة عقارات الصرف الصحى

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