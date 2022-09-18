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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم لا تستطيع الاستغناء عن هذا الشيء.. تعرف عليه

نانسي عجرم
نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم صور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت نانسي عجرم :"كلما فكرت في الإقلاع عن القهوة، سكبت فنجانا آخر لأفكر في الأمر، #أنا وقهوتي "صباح الخير.
 

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وشهد الخميس الماضي  العديد من الحفلات الغنائية فى كثير من الدول العربية وكانت البداية فى لبنان مع المطربة نانسي عجرم والتى أحيت حفل ضخم تحت عنوان نحنا لبنان مع الدى جي Rodge.

الحفل حضره أكثر من ١٣ ألف شخص، وقامت نانسي بغناء مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيتها الجديدة عيشها بعافية، التى قدمتها مع المطرب الشاب مروان بابلو.

ومن اللقطات الطريفة فى حفل نانسي عجرم هو ظهور مجموعة من جمهورها وهم يرقصون على أغانيها من شرفات منزلهم نظرا لحالة الازدحام الشديد فى الحفل.

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