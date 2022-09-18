تدريب منفرد لثلاثي حراسة المرمى في الأهلي

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاثي حراسة المرمى بالفريق علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، في تدريبات بدنية وفنية مكثفة استغرقت 30 دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي الصباحي على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى تدريبات قوية، اشتملت على العرضيات والتصويب على المرمى، وذلك قبل أن الانتظام في المران الجماعي للفريق.

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.

