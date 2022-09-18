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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان وتاتو.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بأحدث إطلالة

ميرهان حسين
ميرهان حسين

خطفت الفنانة ميرهان حسين  انظار جمهورها ومحبيها في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت مريهان حسين بإطلالة جذابة في الصورة حيث قامت بارتداء فستان مكشوف بألوان صيفية جذابة كشف تاتو فى ظهرها مما زاد من أناقتها بشكل ملفت.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعره مميزة مع مكياج ناعم بالوان هادئة زاد من جمال إطلالتها. 


يذكر أن  الفنانة ميرهان حسين، تألقت في عدد من المسلسلات الفترة الأخيرة منهم مسلسل  "ستات بيت المعادي" ومسلسل "نصيبي وقسمتك" و مسلسل "نقل عام" وحاليا تشارك الفنانة ميرهان حسين، كبطلة  لمسلسل "الونش" امام النجم محمد رجب.

ومن المقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل، لتكون ميرهان حسين أولى بطلات العمل وكان قد انضم أيضا الفنان محمود عبد المغني والفنان إيهاب فهمي والفنانة منة فضالي  والمسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق و إنتاج سينرجي.

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IMG_٢٠٢٢٠٩١٨_١٨١٥١٥
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IMG_٢٠٢٢٠٩١٨_١٨١٤٥٩
فستان مثير تاهو الفنانة ميرهان حسين مسلسل نصيبي وقسمتك فستان مكشوف

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