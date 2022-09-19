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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطأ تفعله مع زوجتك يسبب العقم ويقطع النسل .. احذر منه

خطأ تفعله مع زوجتك
خطأ تفعله مع زوجتك يسبب العقم ويقطع النسل .. احذر منه

يفعل الكثير منا فى حياته اليومية أمورا خاطئة منهم ما يكون على علم بها ومنهم لا يعرف حكمها، إلا أن هناك أمر لو فعله الإنسان يقلب حياته رأساً على عقب ويغمسه فى نار جهنم الى أن يتوب منه ويخرج كفارة عليه.  

 

من يحلف بالله كذباً هذا يعد "يمين الخراب"، ويمين الغموس هذا يسبب العقم، ويقطع النسل، ويأتي بالفقر ويذهب بالمال بحسب ما قاله الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، فى فيديو منشور له على منصة الفيديوهات، واستدل على ذلك بما قاله النبي- صلى الله علية وسلم- ويغمس صاحبه في الفقر في الدنيا، ويوم القيامة في النار وهو ما يسمى بـ "اليمين الغموس". 

 

وأشار الى أن اليمين الغموس يقصد به أن يحلف صاحبه متعمدا وهو يدرك تماماً أنه كذاب، مشيراً إلى أنه لا كفارة لها إلا أن يتوب، فمن تاب تاب الله عليه، وشرط التوبة يكون برد الحقوق وتهذيب النفس.

 

وأوضح أنه إذا تاب الإنسان وحج واعتمر و لم يكذب نفسه أمام الجميع فلا يقبل الله منه توبة فالنبي  صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح إن اليمين الغموس تعقم النسل، وتمنع البركة، ولا يجد هذا الشخص بركة لا في خلفة ولا في أي شيء لافتاً إلى أن الله تعالى قد أوصانا:"ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم"،كذلك أوصانا:"واحفظوا أيمانكم".

اليمين الغموس

هو الحلف بالله كذبًا يُسمى في الشريعة الإسلامية باليمين الغموس، وهذا النوع من اليمين سمي كذلك؛ لأنه يغمس صاحبه في النار فهو اثم عظيم، وقال عنه بعض العلماء إنه ليس له كفارة من شدة الإثم، وأجمع العلماء على أن كفارة اليمين الغموس الاستغفار كثيرا و إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون. 


كفارة اليمين الغموس

من حلف بالله كذبا وهو غاضب فحلفه يعد "يمين غموس" والوقوع فيه ذنب كبير ومن الكبائر، فجاء أعرابيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين قال: ثم ماذا؟ قال: " اليمين الغموس" قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: " الذي يقتطع مال امرئ مسلم، هو فيها كاذب".

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حكم القسم بالله 

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر فيديو منشور على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، مضمونة: قلت: حد الله بيني وبين مال أمي، ثم أخذت المال وأخرجته صدقة، فما الحكم؟. 


وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، قائلاً: ليس عليكي وزر . 

 

ورد سؤال على صفحة مجمع البحوث الإسلامية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة "أقسمت أن لا أتكلم مع جاري، وأريد الرجوع عن اليمين.. فماذا أفعل؟".


وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: إن الإنسان إذا أقسم على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليحنث، ولا ينفذ يمينه، قال ﷺ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».

وأوضحت أنه لا شك أن القطيعة بينك وبين جارك ليست خيرا، فالحنث في يمينك كان مطلوبا لتبقى المودة بينكما، فلا حرج، وليس معناه أنك قدمت جارك على الله، لأن الله عز وجل صاحب التشريع هو من أذن لك في ذلك.


وأشارت لجنة الفتوى أنه يجب عليك كفارة يمين، بأن تطعم عشرة مساكين، أو تكسوهم، فإن لم تستطع فلتصم ثلاثة أيام, قال الله تعالى " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ".

 

كفارة الحلفان بالله كذبا

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا ينبغي على الإنسان أن يحلف بالله كذبا، لقوله تعالى فى كتابه الكريم {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ }.

وأجاب عثمان، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه ( حكم من يقسم على عمد عدم معرفته بشيء وهو يعرفه جيدًا بقوله" والله ما أعرف"؟، قائلًا: لا تحاول أن تقسم بالله كذب فهذا فيه عدم توقير وجلاله لله سبحانه وتعالي، وهو يمين شديد وعليه أن يستغفر ويتوب إلى الله ويطعم 10 مساكين أو الصيام 3 أيام".

 

كيفية التوبة من اليمين الغموس


قال الدكتور عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن رحمة الله واسعة فهو يغفر جميع الذنوب بلا استثناء، لافتا إلى أن هناك بعض العلماء ييئسوا الناس من رحمة الله وهذا خطأ شائع، حيث قال تعالى: "ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون"، وقال تعالى: "إن الله يغفر الذنوب جميعا".


وأضاف عثمان، أن اليمين الغموس ليس جزاءه النار بل إن كفارته الاستغفار والتوبة إلى الله مع إطعام عشرة مساكين.


وأوضح مدير الفتوى أن كفارة اليمين يجوز إعطاؤها لمسكين واحد لينتفع بالمال كما يجوز إعطاؤها لعشرة مساكين، فكلا الأمرين صحيح ولا حرج في ذلك.

 

حكم الحلف بالمصحف كذبًا


قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من حلف بالمصحف على عدم فعل شيء معين، ثم حنث فى يمينه وفعل الشيء الذى حلف بعدم فعله؛ فعليه كفارة يمين.

وأضاف الوردانى، فى إجابته عن سؤال «حكم من حلف كذبا بالمصحف؟»، أن الحلف بالمصحف كذبًا يعد يمينا غموسا يغمس صاحبه في النار، وفي الحلف بالله على المصحف تغليظا لليمين وزيادة في الإثم إن كان الحالف كاذبًا، فلا ينبغي أن نعرض كلام الله- تبارك وتعالى- للحلف كذبًا، فكلام الله أعظم من أن يُحلف عليه كذبًا.

وأشار الى أن من حلف بالمصحف كذبًا عليه التوبة والاستغفار وكفارة يمين عند بعض أهل العلم، وهي: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الرجل أهله، أو كسوتهم، فإن لم يستطع واحدًا من هذه الثلاثة صام 3 أيام.

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