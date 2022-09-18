بلاش منظرة ودلع.. عزة مصطفي: مصر الأولي عالميا في الولادة القيصرية

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن معدل الولادة القيصرية في مصر عام 2014 وصل إلى نسبة 52% من إجمالي حالات الولادة وقتها.

وأضافت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج "صالة التحرير"المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن معدل الولادات القيصرية وصل إلى 72% حاليًا، لافتة إلى أن الولادة القيصرية ارتفعت لـ 76% في الوجه القبلي حاليًا، مؤكدة أن هذه الأرقام مرتفعة.

وأوضحت الإعلامية عزة مصطفى، أن هذه الأرقام تُمثل أزمة، والعلم أثبت أن الولادة الطبيعية هي الأكثر صحية للأم والطفل، بينما الولادة القيصرية تكون عكس ذلك تمامًا.

وأضافت: “مش عاوزين الموضوع يكون منظرة أو دلع”، لافتة إلى أن مصر أصبحت تحتل المراكز الأولى في هذا الملف على مستوي العالم.